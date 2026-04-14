' Pagine il libertà' nuovo appuntamento del gruppo di lettura | il programma

Il gruppo di lettura ‘Pagine in libertà’ si riunirà giovedì 16 alle ore 17 presso la biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto. Si tratta di un appuntamento regolare dedicato alla discussione di libri e alla condivisione di idee tra i partecipanti. La sessione si svolgerà nello spazio dedicato alla lettura all’interno della biblioteca, senza altre attività previste in quell’occasione.

E' in programma per giovedì 16 (ore 17) il nuovo appuntamento del gruppo di lettura ‘Pagine in libertà’ alla biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto. Durante l'incontro si parlerà dei libri ‘Le irregolari. Buenos Aires horror tour’ di Massimo Carlotto e ‘Miss Bee e il cadavere in biblioteca’ di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

RIDONO DELLA SUA BICI VECCHIA: MA LEI È L'EREDE DEL MILIONARIO CHE POSSIEDE LA SCUOLA

Vespucci-Colombo, giovedì 5 marzo nuovo incontro con il gruppo di letturaProseguono gli incontri mensili del Gruppo di Lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci – Colombo, coordinato da Francesca Cordì.