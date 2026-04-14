Dopo la partita tra Fiorentina e Lazio, i quotidiani sportivi italiani hanno pubblicato le pagelle dei giocatori. Le valutazioni si concentrano in particolare sui protagonisti del match, con un’attenzione speciale ai voti di Zaccagni, che mostrano differenze tra le varie testate. Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport e Tuttosport hanno assegnato giudizi diversi ai giocatori, premiando soprattutto i protagonisti della vittoria della Fiorentina contro la Lazio.

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© Calcionews24.com - Pagelle Fiorentina Lazio, che differenza nei voti di Zaccagni! Il giudizio dei quotidiani

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Le pagelle di Fiorentina - Lazio Tante insufficienze I voti dei biancocelesti x.com

Fiorentina-Lazio é decisa dal gol di Gosens e dalle parate di De Gea su Zaccagni e Cancellieri! Le pagelle del match di @fedezille #FiorentinaLazio #Fantacalcio - facebook.com facebook