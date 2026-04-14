Pagelle Atletico Madrid Barcellona | I Colchoneros si godono Lookman e volano in semifinale! – I VOTI

Nella sfida tra Atletico Madrid e Barcellona, i giocatori sono stati valutati attraverso le pagelle che analizzano le prestazioni di ciascun protagonista in campo. Un focus particolare è stato dedicato a Lookman, che ha influenzato significativamente l’andamento della partita. La gara si conclude con l’accesso dei Colchoneros alla semifinale, a seguito di un risultato che ha visto i suoi protagonisti mettere in mostra le proprie qualità.

Mercato Inter, Ordonez resta nel mirino di Ausilio: il Bruges fa muro e spara una valutazione monstre! Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic. Le sensazioni dalla Continassa sul rinnovo del serbo Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Juve, i numeri non mentono! I bianconeri vantano il secondo miglior attacco della Serie A: sono ben 18 i marcatori diversi! I dettagli Totti sicuro: «Sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi. L’obiettivo principale è rimanere uniti» Benitez non ha dubbi: «L’Inter è una grande società, guidata da un manager come Marotta che ha un senso innato per la gestione» Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Atletico Madrid Barcellona: I Colchoneros si godono Lookman e volano in semifinale! – I VOTI Atletico Madrid Barcellona 1-2, sconfitta dolce per i ragazzi di Simeone! I Colchoneros volano in semifinale di Champions LeagueMercato Inter, Ordonez resta nel mirino di Ausilio: il Bruges fa muro e spara una valutazione monstre! Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un...