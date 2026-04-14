Ostia la Regione | Piazza dei Canotti cantiere quasi ripristinato | lavori in chiusura

La Regione Lazio ha comunicato che il cantiere di piazza dei Canotti, a Ostia Levante, è quasi concluso, con i lavori di ripristino in fase di completamento. La risposta arriva alle dichiarazioni della consigliera regionale del Partito Democratico, che aveva commentato lo stato dei lavori e le attività di rifioritura della soffolta. La Regione ha specificato che i lavori sono in fase di chiusura e che si sta procedendo con le ultime operazioni.

Roma, 14 aprile 2026 – La Regione Lazio replica alle dichiarazioni della consigliera regionale del Partito Democratico Emanuela Droghei ( leggi qui ) sul cantiere di piazza dei Canotti, a Ostia Levante, inserito nell’ambito dei lavori di rifioritura della soffolta. In una nota diffusa oggi, martedì 14 aprile 2026, la Regione precisa che l’area “è ancora a disposizione per i lavori che verranno ultimati nei prossimi giorni”, chiarendo così quanto emerso nelle ultime ore sullo stato del cantiere. Secondo quanto comunicato, l’area di cantiere è stata quasi completamente ripristinata già la scorsa settimana, con il rifacimento dell’asfalto e delle balaustre rimosse in precedenza per consentire l’accesso ai mezzi impegnati nell’intervento.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Cantiere del Pollino: il sindaco chiede alla Regione di velocizzare la conclusione dei lavori per la riaperturaArezzo, 20 febbraio 2026 – Il cantiere del Pollino a seguito del quale, da mesi, è stato chiuso lo svincolo che porta a Bibbiena nel centro storico,... Leggi anche: Piazza Montebello, cantiere aperto ma lavori fermi