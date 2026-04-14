Oroscopo mercoledì 15 aprile 2026 di Ginny | Mercurio passa in Ariete

Mercoledì 15 aprile, i pianeti si stanno spostando verso il segno dell’Ariete, con Mercurio che transita in questo segno e la Luna che si muove nel tardo pomeriggio. Questa sequenza di movimenti interessa diversi corpi celesti e si estende dall’inizio della giornata fino alla sera. Le posizioni planetarie sono aggiornate in tempo reale e influenzano le previsioni per la giornata.