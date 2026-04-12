Oroscopo lunedì 13 aprile 2026 di Ginny | Marte sollecita Ariete e Leone

Lunedì 13 aprile 2026, Marte si trova in posizione favorevole nel segno dell'Ariete, ma forma una congiunzione con Nettuno. Questa configurazione influenzerà le energie dei segni di fuoco, in particolare Ariete e Leone. Nessun altro evento astronomico o astrologico rilevante viene segnalato per questa giornata.

Marte è potente in Ariete nell'oroscopo di lunedì 13 aprile 2026 ma si congiunge a Nettuno. Mentre la Luna e Mercurio sono nel segno dei Pesci: è l'idealismo ad avere la meglio e a sconfinare!.🔗 Leggi su Fanpage.it

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