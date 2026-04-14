Operato a Pisa il calciatore argentino ' Papu' Gomez

A Pisa, il calciatore argentino Alejandro 'Papu' Gomez, attualmente in forza al Calcio Padova, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia. L'operazione è avvenuta recentemente e coinvolge il giocatore, noto per aver vinto il titolo mondiale con l’Argentina. Gomez, che ha vestito diverse maglie di club italiani, si trova ora in fase di recupero. La notizia dell'intervento è stata resa nota attraverso fonti ufficiali.

E' stato operato alla caviglia a Pisa Alejandro 'Papu' Gomez, il campione mondiale argentino ora in forza al Calcio Padova. L’intervento, effettuato presso la Casa di Cura San Rossore dal luminare olandese Niek Van Dijk, specialista di fama mondiale di chirurgia del piede e della caviglia, e.🔗 Leggi su Pisatoday.it Alejandro Papu Gomez operato alla caviglia desta alla Casa di Cura San Rossore di PisaPISA – Operato alla caviglia Alejandro Papu Gomez, il campione mondiale argentino ora in forza al Calcio Padova. Temi più discussi: Operato a Pisa il calciatore argentino 'Papu' Gomez; Pisa, operato alla caviglia il Papu Gomez: intervento riuscito a San Rossore; Papu Gomez operato alla caviglia a Pisa, intervento riuscito per il giocatore del Calcio Padova; DECOLLANO LE NUOVE ROTTE DELL’ESTATE 2026 A PISA. Operato a Pisa il calciatore argentino 'Papu' GomezE' stato operato alla caviglia a Pisa Alejandro 'Papu' Gomez, il campione mondiale argentino ora in forza al Calcio Padova. L’intervento, effettuato presso la Casa di Cura San Rossore dal luminare ola ... pisatoday.it Papu Gomez operato alla caviglia a Pisa: stagione finita per l'attaccante del Padova'Papu' Gomez operato con successo alla caviglia destra: stagione finita per l'argentino del Padova, recupero in otto settimane ... it.blastingnews.com Nonostante i continui tentativi di screditare l’operato del Governo con fake news e attacchi strumentali, i fatti parlano chiaro. Il Governo è solido, stabile e lavora ogni giorno nell’interesse degli italiani Fratelli d'Italia Fratelli d'Italia Camera #DanielaDondi #G - facebook.com facebook PAOK, Nikos Chougkaz sarà operato alla caviglia destra x.com