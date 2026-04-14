Omicidio di Massa | terminata l’autopsia su Bongiorni il minorenne fermato a Genova è un pugile

È terminata oggi l’autopsia sul corpo di Giacomo Bongiorni, la vittima di 47 anni uccisa nella notte tra sabato e domenica in piazza Felice Palma a Massa. Nel frattempo, un minorenne fermato a Genova è stato identificato come il presunto responsabile dell’omicidio. L’incarico per l’esame medico-legale è stato conferito, mentre continuano le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

È stato conferito oggi l’incarico per l’esame medico-legale sul corpo di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso nella notte tra sabato e domenica in piazza Felice Palma a Massa. L’accertamento è stato affidato al professor Francesco Ventura dell’Università di Genova, alla presenza dei difensori di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa: fermato un pugile di 17 anni per la morte del 47enneÈ un pugile il 17enne fra i fermati per la morte di Giacomo Bongiorni, 47 anni, l’uomo morto davanti agli occhi del figlio a Massa dopo l’aggressione...