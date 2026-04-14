Nella zona della Darsena di Ravenna, si è verificato un omicidio che ha attirato l’attenzione dei residenti. Alcuni abitanti del quartiere hanno riferito che l’area, caratterizzata da edifici abbandonati e ruderi, viene frequentata spesso da persone che bivaccano tra le strutture in rovina. È stato precisato che l’ex mangimificio Martini è sorvegliato da un custode e non è coinvolto nel fatto di cronaca.

Ravenna, 14 aprile 2026 – “Non è l’ex mangimificio Martini, lì c’è un custode. Più avanti invece ci sono dei ruderi, e lì sì che la gente bivacca ”. A parlare è un residente della zona di via Antico Squero, a pochi metri dal luogo dove nella notte è stato ucciso un 29enne di origine senegalese, proprio sotto le finestre dell’Autorità portuale. La sua è una testimonianza che prova a distinguere e a chiarire la geografia di un’area da tempo al centro di segnalazioni. “Saranno una decina di persone – racconta – vivono tra l’erba, a ridosso del canale Candiano. Ci dormono, soprattutto la notte. Sono come fantasmi ”. https:www.ilrestodelcarlino.itvideocadavere-in-zona-darsena-a-ravenna-video-r43qo4ky SI tratterebbe di persone straniere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio alla Darsena di Ravenna, i residenti: “Qui vivono come fantasmi tra i ruderi”

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OMICIDIO OGGI ALL'ALBA A RAVENNA Un giovane di origine straniera di 29 anni è stato trovato senza vita in zona Darsena, raggiunto - secondo le prime informazioni da un colpo d'arma da taglio. Un 36enne è rimasto ferito in modo non grave. A - facebook.com facebook

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