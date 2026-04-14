Nur El GawoharyAnsaldo Energia Serve trasparenza comunicazione è fondamentale

Nella sesta puntata di un programma televisivo, un rappresentante di una società di energia ha sottolineato l’importanza della trasparenza e di una comunicazione efficace nel settore. Ha affermato che l’energia stessa, pur essendo invisibile, è essenziale per far funzionare ogni aspetto della vita quotidiana. La conversazione si è concentrata sulla necessità di condividere informazioni chiare e accessibili per garantire un rapporto di fiducia con il pubblico.

ROMA (ITALPRESS) – L’energia non si vede. Ma senza energia, si ferma tutto. Nella sesta puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini intervista Nur El Gawohary, Vice President Relazioni Esterne Ansaldo Energia. Un confronto su uno dei temi più complessi da comunicare: l’energia. Perchè è ovunque, ma resta invisibile. E diventa evidente solo quando manca. Macchinari, tecnologia, filiere industriali, competenze. Un sistema che coinvolge centinaia di aziende e migliaia di persone. Tradurre tutto questo in qualcosa che le persone possano capire non è facile.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Ansaldo Energia torna a fare profitti Italia energia: Ansaldo esporta tecnologia salva-reti da 50M€L’Italia si afferma come leader tecnologico nel settore dell’energia, con Ansaldo Energia che esporta all’estero sistemi avanzati per stabilizzare le...