Nuovo sciopero dei dipendenti della Bologna University Press

I dipendenti della Bologna University Press hanno indetto un nuovo sciopero contro il piano aziendale che prevede il licenziamento di alcuni di loro. La casa editrice dell'ateneo bolognese, che occupa circa dieci lavoratori, si trova al centro della protesta. La decisione di fermarsi riguarda l'intera forza lavoro coinvolta e si inserisce in un momento di tensione tra i dipendenti e la direzione.

Nuovo sciopero dei lavoratori della Bologna University Press, la casa editrice dell'ateneo bolognese, contro il piano aziendale che prevede il licenziamento di una parte dei dieci lavoratori. Dopo diversi momenti di protesta verso i tagli, martedì i dipendenti hanno di nuovo incrociato le braccia.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Bologna University Press, blitz dei dipendenti in Comune: "Lepore ci aiuti"Protesta nel cuore delle istituzioni cittadine per i dipendenti della Bologna University Press. Licenziamenti Bologna University Press, dipendenti in presidio: “Non ci arrendiamo”Settimana decisiva per i lavoratori della casa editrice dell’Alma Mater: tavolo in Città metropolitana e udienza in Comune il 15 aprile Questa...