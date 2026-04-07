Licenziamenti Bologna University Press dipendenti in presidio | Non ci arrendiamo

Da bolognatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia una settimana cruciale per i lavoratori di University Press, la casa editrice collegata all’Università di Bologna, coinvolta in un piano di riorganizzazione che include licenziamenti. I dipendenti hanno organizzato un presidio per protestare contro le decisioni aziendali e chiedere chiarimenti sulle modalità di ridimensionamento. La situazione resta in attesa di sviluppi, mentre le parti coinvolte attendono eventuali risposte o interventi ufficiali.

Settimana decisiva per i lavoratori della casa editrice dell’Alma Mater: tavolo in Città metropolitana e udienza in Comune il 15 aprile Questa mattina i lavoratori sono scesi in strada con un presidio sotto le finestre del Rettorato, in via Zamboni, per far sentire la propria voce e chiedere soluzioni alternative ai tagli annunciati. “Il nostro presente in questo momento è essere qui di fronte al Rettorato a manifestare”, spiega Manuela Zanotti, delegata sindacale della casa editrice. Una mobilitazione che arriva mentre cresce anche il sostegno del mondo accademico: è stata infatti avviata una petizione firmata da docenti universitari, che ha già superato le 400 adesioni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Bologna University Press, blitz dei dipendenti in Comune: "Lepore ci aiuti"Protesta nel cuore delle istituzioni cittadine per i dipendenti della Bologna University Press.

Licenziamenti in vista all’University PressSpettro licenziamenti alla Bologna University Press, casa editrice a vocazione universitaria ma non solo.

Temi più discussi: I lavoratori della casa editrice dell'Università di Bologna non se la passano bene; Licenziamenti alla Bologna University Press, la Cgil chiama in causa l’Alma Mater; Licenziamenti in vista all’University Press; Bologna University Press, blitz dei dipendenti in Comune: Lepore ci aiuti.

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