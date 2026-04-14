Nella corsa per la Presidenza della FIGC, si sono confrontati due candidati principali, con supporti e preferenze che si manifestano attraverso dichiarazioni pubbliche e alleanze politiche. Entrambi hanno già ottenuto alcuni endorsement da parte di figure del settore sportivo e delle istituzioni sportive. Al momento, le forze in campo si dividono, senza che nessuno dei due abbia ancora ottenuto una maggioranza netta.

di Angelo Ciarletta Nuovo Presidente FIGC, duello tra Malagò e Abete per il futuro. Vediamo da chi sono appoggiati e chi dei due sembra in vantaggio al momento. La corsa alla presidenza della FIGC è ufficialmente aperta e vede come protagonisti principali Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. La Lega Serie A ha compiuto la prima mossa formale, indicando il dirigente romano come proprio candidato per l’importante appuntamento elettorale fissato al prossimo 22 giugno. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il consenso attorno alla figura dell’ex presidente del CONI è quasi totale. Durante l’assemblea, ben 18 società hanno firmato il documento di sostegno. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche il Verona avrebbe successivamente sciolto le riserve, portando il fronte dei favorevoli a 19 club su 20.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuovo Presidente FIGC, duello tra Malagò e Abete. Da chi sono appoggiati e chi è in vantaggio al momento

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