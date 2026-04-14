Nuovo Fantarca al Multicinema Galleria l' atto finale de La valigia dei sogni

Mercoledì 15 aprile alle 9.30 al Multicinema Galleria di Bari si terrà la presentazione dell’ultimo episodio de “La valigia dei sogni”, parte della terza edizione di “Alfabeti Visivi”. L’evento è rivolto ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 3 e i 5 anni frequentanti la scuola dell’infanzia. La sezione si concentra sulle attività legate alla narrazione visiva e alle espressioni artistiche per i più giovani.