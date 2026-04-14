Nuovo corso per i trasporti | Biroli guida l’Agenzia tra nuove sfide

A partire dal 15 aprile, l’architetto Biroli prenderà il comando dell’Agenzia di Trasporto Pubblico Locale, sostituendo Dell’Acqua che ha raggiunto il limite di età. La nomina segna un passaggio importante nella gestione dei servizi tra Cremona e Mantova, con l’obiettivo di affrontare le nuove sfide del settore. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un processo di rinnovamento della struttura.

Il volto della mobilità tra Cremona e Mantova sta per cambiare. A partire dal prossimo 15 aprile, l’architetto Biroli assumerà la guida dell’Agenzia di Trasporto Pubblico Locale, subentrando a Dell’Acqua che lascia il ruolo per aver raggiunto il limite di età. Il passaggio di consegne avviene in una fase cruciale per i servizi del territorio, segnata dalla necessità di gestire nuovi bandi europei e la gestione dei flussi pendolari. La transizione vede protagonista un profilo già esperto nelle dinamiche amministrative regionali. Biroli, che finora ha ricoperto la funzione di dirigente presso il settore Infrastrutture, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione Civile dell’Amministrazione Provinciale, passerà quindi da una posizione di controllo a una di gestione diretta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo corso per i trasporti: Biroli guida l’Agenzia tra nuove sfide Oroscopo di Paolo Fox (15 febbraio 2026): tra amore, lavoro e finanze, guida ai segni per affrontare nuove sfide.L'astrologo Paolo Fox ha delineato le previsioni per domenica 15 febbraio 2026, offrendo un quadro astrologico variegato per tutti i segni zodiacali. Pos e scontrini, si cambia: le nuove regole per negozi e locali. La guida dell?Agenzia delle EntrateDal primo gennaio 2026 il sistema dei pagamenti elettronici compie un ulteriore passo verso l’integrazione con gli strumenti di certificazione... Un nuovo corso della storia Incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico L’invito del Pontefice a contrastare le continue violazioni del diritto internazionale e le tentazioni neocoloniali Ad Algeri, dal monumento dei martiri «Maqam Echahid» in - facebook.com facebook @UniperugiaNews un nuovo #corso di #laurea: METODOLOGIE PER PRODOTTO E PROCESSO. #chimica #biotecnologie #orientamento #scuola x.com