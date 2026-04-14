Durante la sua quarta visita ufficiale in Cina, Pedro Sanchez ha tenuto una lezione agli studenti della Tsinghua University. Nella stessa occasione, sono stati annunciati nuovi accordi e iniziative di condivisione di know-how tra i due paesi, puntando a rafforzare la cooperazione. La visita si inserisce in un quadro di dialogo volto a sviluppare progetti comuni e a consolidare i rapporti bilaterali.

Pedro Sanchez ha iniziato la sua quarta visita di Stato in Cina tenendo una lezione agli studenti della Tsinghua University. Non un’università come tutte le altre, ma quella che viene definita la “Harvard del Partito Comunista Cinese” e che è stata frequentata, nel corso degli anni, da numerosi presidenti, primi ministri e membri dell’élite politica del Dragone. Parliamo di un centro accademico d’eccellenza che sforna pesi massimi nei campi della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica. Un vivaio sempre più brillante dal quale è uscito anche Xi Jinping, che qui ha studiato ingegneria e conseguito un dottorato in teoria marxista.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Nuovi accordi e condivisione di know how: il piano di Sanchez per cooperare con la Cina

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