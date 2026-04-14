Nuova sede per Padana Impianti da più di trent’anni al servizio della ristorazione di qualità
Una nuova sede apre i battenti per l’azienda specializzata in attrezzature per la ristorazione, attiva da oltre trent’anni. La storia ha inizio nel salotto di una casa, dove due titolari hanno deciso di unire le proprie competenze acquisite nel settore. La società si è sviluppata nel tempo, mantenendo il focus sulla fornitura di prodotti di qualità per il settore della ristorazione.
Tutto è iniziato nel salotto di un’abitazione di uno dei titolari, Luigi Cavalli, quando, con Andrea Brega, hanno deciso di mettere personalmente a frutto l’esperienza maturata nei precedenti anni di lavoro in un’azienda specializzata in attrezzature per la ristorazione.Poi, con l’ausilio di un.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Nuova sede in via Borioni per Love Etipet. Servizio di cremazione per gli animali da affezioneIn via Virgilio Borioni sabato Love Etipet ha inaugurato la nuova sedeiva, dotata di un impianto di cremazione per gli animali da affezione.