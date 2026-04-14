Nuova sede per Padana Impianti da più di trent’anni al servizio della ristorazione di qualità

Una nuova sede apre i battenti per l’azienda specializzata in attrezzature per la ristorazione, attiva da oltre trent’anni. La storia ha inizio nel salotto di una casa, dove due titolari hanno deciso di unire le proprie competenze acquisite nel settore. La società si è sviluppata nel tempo, mantenendo il focus sulla fornitura di prodotti di qualità per il settore della ristorazione.