Nuoto sincronizzato le atlete novaresi brillano ai campionati italiani

Durante le gare nazionali primaverili a Ostia, la squadra di nuoto sincronizzato della Libertas Nuoto Novara ha conquistato numerose qualificazioni ai prossimi campionati italiani estivi. L'evento si è svolto dal 9 al 12 aprile e ha visto le atlete novaresi protagoniste in diverse competizioni. La partecipazione a questa fase rappresenta un passo importante per le atlete in vista delle competizioni future.

La Libertas Nuoto Novara ha ottenuto diverse qualificazioni ai prossimi campionati italiani estivi di nuoto sincronizzato durante le gare nazionali primaverili, che si sono svolte a Ostia tra il 9 e il 12 aprile. La società guidata da Renzo Bellomi ha partecipato con tutte le atlete che avevano.🔗 Leggi su Novaratoday.it Nuoto sincronizzato: le "ondine" della Libertas brillano a Ostia e a VeronaAltro weekend di successi per le ragazze del nuoto sincronizzato della Libertas Nuoto Novara. Tiro con l'arco, è argento per le atlete dell'ASD "Arcieri il Falco" ai Campionati Italiani Indoor 2026L'assessore Orologio: "L’argento ottenuto da Conny Pinto, Erika Sabatini e Marinella Talevi nella gara a squadre Arco Nudo Master Femminile è motivo... Spettacolo di nuoto sincronizzato per un matrimonio speciale Il Nuoto Sincronizzato è un’esperienza completa, dentro e fuori dall’acqua. Vieni a provarla al Country Sport Avellino. Promo Primavera attiva Iscrizione GRATUITA per tutto il mese di aprile Scrivici in dm per maggiori informazioni Vuoi iniziare con u - facebook.com facebook