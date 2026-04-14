Confcom a rischio quasi 1000 euro di potere d' acquisto in 2 anni

Secondo Confcommercio, nel periodo tra il 2026 e il 2027 le tensioni energetiche derivanti dalla guerra potrebbero causare una riduzione del reddito disponibile e dei consumi per le famiglie italiane, stimata in circa 963 euro complessivi. Questo calo si tradurrebbe in un potere d’acquisto più basso per molte famiglie nel corso di due anni. La stima si basa sulle previsioni relative all’andamento dei costi energetici e alle conseguenze sul bilancio delle famiglie.

Le tensioni energetiche legate alla guerra rischiano di ridurre il reddito disponibile e i consumi fino a 963 euro per famiglia, in Italia, nel biennio 2026-2027. È la stima dell'ufficio studi Confcom, presentata alla conferenza stampa di apertura del Forum Confcommercio, nello scenario più negativo. Le stime di crescita, nello stesso scenario, sono appena dello 0,3% per il 2026 e dello 0,4% per il 2027, con un'inflazione rispettivamente del 3,7;% e 3,5;% e la perdita di 25mila unità di lavoro nel 2027. Il Forum è il primo evento ufficiale in cui la confederazione utilizza la nuova denominazione Confcom.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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