Malore per Gemma Galgani prima di Uomini e Donne | Intossicazione alimentare ero in apnea
Gemma Galgani ha accusato un malore prima di partecipare alle registrazioni di Uomini e Donne. La donna ha riferito di aver subito un’intossicazione alimentare e di essere rimasta in apnea. L’episodio si è verificato in prossimità delle fasi conclusive della stagione, mettendo a rischio la sua presenza nello studio televisivo. La sua condizione ha richiesto cure immediate, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle conseguenze.
Gemma Galgani ha rischiato il forfait a Uomini e Donne. La Dama ha avuto un improvviso problema di salute arrivato nel momento meno opportuno: quello delle registrazioni decisive per la chiusura della stagione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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