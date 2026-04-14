Malore per Gemma Galgani prima di Uomini e Donne | Intossicazione alimentare ero in apnea

Gemma Galgani ha accusato un malore prima di partecipare alle registrazioni di Uomini e Donne. La donna ha riferito di aver subito un’intossicazione alimentare e di essere rimasta in apnea. L’episodio si è verificato in prossimità delle fasi conclusive della stagione, mettendo a rischio la sua presenza nello studio televisivo. La sua condizione ha richiesto cure immediate, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle conseguenze.