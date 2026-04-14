Non è mai troppo tardi neanche per la speleologia | il progetto de La Scintilena

Un nuovo progetto promosso dall’associazione La Scintilena mira a coinvolgere persone di tutte le età nella pratica della speleologia. L’iniziativa, intitolata “Speleologi non solo in gioventù”, invita chiunque abbia interesse a scoprire il mondo sotterraneo, indipendentemente dall’età. La proposta si rivolge a adulti e anziani, offrendo l’opportunità di avvicinarsi a questa attività attraverso corsi e escursioni.