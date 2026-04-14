Non è mai troppo tardi neanche per la speleologia | il progetto de La Scintilena
Un nuovo progetto promosso dall’associazione La Scintilena mira a coinvolgere persone di tutte le età nella pratica della speleologia. L’iniziativa, intitolata “Speleologi non solo in gioventù”, invita chiunque abbia interesse a scoprire il mondo sotterraneo, indipendentemente dall’età. La proposta si rivolge a adulti e anziani, offrendo l’opportunità di avvicinarsi a questa attività attraverso corsi e escursioni.
“Speleologi non solo in gioventù”. Potrebbe essere questo lo slogan da dare all’iniziativa organizzata dall’associazione La Scintilena che si interessa di speleologia. Andrea Scatolini, presidente dell’associazione, in un comunicato spiega i particolari riguardanti il progetto. Intanto, è.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Non è mai troppo tardi per il digitale: over 50 in aula con tutor studentiUltimi posti disponibili per il corso di computer promosso da 50&Più Udine: lezioni gratuite per i soci, con giovani studenti nel ruolo di tutor.
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Speleologia per la Terza Età: a Narni Scalo parte il progetto formativo dell’Associazione La Scintilena Il 14 aprile la presentazione pubblica del corso, aperto a tutti, con lezioni teoriche gratuite e un’uscita pratica alle Grotte di Frasassi prevista per settembre 20 - facebook.com facebook