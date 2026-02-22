LIVE Olimpia Milano-Tortona 50-53 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | sorpasso della Bertram nella ripresa meneghini in difficoltà

Da oasport.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pronti alla seconda metà, Tortona guida 50-53 contro Olimpia Milano grazie a un tiro da tre di Prentiss Hubb. La squadra ospite ha preso il sopravvento durante la ripresa, mettendo in difficoltà i meneghini. La partita si avvicina alla fine con meno di due minuti sul cronometro e il punteggio ancora incerto. I tifosi seguono con attenzione ogni azione, aspettando il prossimo tentativo di recupero. La sfida resta aperta fino all’ultimo secondo.

live olimpia milano tortona 50 53 coppa italia basket 2026 in diretta sorpasso della bertram nella ripresa meneghini in difficolt224
© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Tortona 50-53, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: sorpasso della Bertram nella ripresa, meneghini in difficoltà

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55-61 PRENTISS HUBB CON LA TRIPLA! ANCORA +6 TORTONA, MENO DI DUE MINUTI ALLA TERZA SIRENA. 55-58 ARMONI BROOKS DA TRE! -3 OLIMPIA. 52-58 Vital con l’ausilio della ‘tabella’. 52-56 SCHIACCIATA DI NEBO PER SCUOTERE MILANO. 50-56 GORHAM CON LA TRIPLA FRONTALE! +6 TORTONA, TIME-OUT POETA. 50-53 22 in lunetta per Strautins. 50-51 ZACH LEDAY RISPONDE SUBITO! -1 OLIMPIA. 47-51 Strautins da tre! 6-0 di break della Bertram in questo quarto, Milano ancora al palo. 47-48 Completato il 2+1 per il contro-sorpasso Bertram. 47-47 GORHAM COL FALLO! PAREGGIO TORTONA. Punteggio ancora fermo dopo un minuto in questo terzo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Olimpia Milano-Tortona 17-9, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: avvio favorevole dei meneghini, la Bertram prova a non perdere terrenoOlimpia Milano ha iniziato bene la partita contro Tortona, grazie a un ritmo veloce e a una difesa aggressiva.

LIVE Olimpia Milano-Tortona 33-18, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: break di 11-0 dei meneghini, Betram in difficoltà nel primo quartoL’Olimpia Milano ha preso il comando con un parziale di 11-0 contro Tortona, a causa di una difesa aggressiva e un attacco rapido.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: LIVE Olimpia Milano-Tortona, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo!; Olimpia Milano e Tortona per la Coppa Italia: la finalissima in diretta su Sky; Basket, Coppa Italia: impresa Derthona, la Bertram giocherà la finale contro l'Olimpia; Reyer Venezia - Derthona Tortona, le curiosità e dove vederla | LBA Frecciarossa Final Eight.

Olimpia Milano-Tortona oggi, Coppa Italia basket 2026: orario finale, tv, programma, streamingNon è una finale inedita, perché la si è vista anche nel 2022 a Pesaro. Pur tuttavia, ha ancora i crismi di una certa sorpresa: da una parte l'Olimpia EA7 ... oasport.it

LIVE Olimpia Milano-Tortona, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia ... oasport.it