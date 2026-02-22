LIVE Olimpia Milano-Tortona 50-53 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | sorpasso della Bertram nella ripresa meneghini in difficoltà

Pronti alla seconda metà, Tortona guida 50-53 contro Olimpia Milano grazie a un tiro da tre di Prentiss Hubb. La squadra ospite ha preso il sopravvento durante la ripresa, mettendo in difficoltà i meneghini. La partita si avvicina alla fine con meno di due minuti sul cronometro e il punteggio ancora incerto. I tifosi seguono con attenzione ogni azione, aspettando il prossimo tentativo di recupero. La sfida resta aperta fino all’ultimo secondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55-61 PRENTISS HUBB CON LA TRIPLA! ANCORA +6 TORTONA, MENO DI DUE MINUTI ALLA TERZA SIRENA. 55-58 ARMONI BROOKS DA TRE! -3 OLIMPIA. 52-58 Vital con l’ausilio della ‘tabella’. 52-56 SCHIACCIATA DI NEBO PER SCUOTERE MILANO. 50-56 GORHAM CON LA TRIPLA FRONTALE! +6 TORTONA, TIME-OUT POETA. 50-53 22 in lunetta per Strautins. 50-51 ZACH LEDAY RISPONDE SUBITO! -1 OLIMPIA. 47-51 Strautins da tre! 6-0 di break della Bertram in questo quarto, Milano ancora al palo. 47-48 Completato il 2+1 per il contro-sorpasso Bertram. 47-47 GORHAM COL FALLO! PAREGGIO TORTONA. Punteggio ancora fermo dopo un minuto in questo terzo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Olimpia Milano ha iniziato bene la partita contro Tortona, grazie a un ritmo veloce e a una difesa aggressiva.

L'Olimpia Milano ha preso il comando con un parziale di 11-0 contro Tortona, a causa di una difesa aggressiva e un attacco rapido.

