No flag - The real network ospita il release party di Anna Turrei

Da milanotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 24 aprile a Milano si tiene una serata speciale presso Piano Zero, in zona Bicocca, organizzata da NO FLAG - The Real Network. L’evento segue l’esperienza di una partecipante al Festival di Sanremo e si presenta come una release party dedicato ad Anna Turrei. La serata include una speciale edizione dell’evento, che coinvolge il pubblico e gli artisti presenti.

Dopo l’esperienza a Sanremo durante la settimana del Festival, NO FLAG - The Real Network torna a Milano con una Special Edition, in programma giovedì 24 aprile presso Piano Zero (zona Bicocca).La serata segna un nuovo capitolo per il format, che continua a evolversi come spazio di incontro tra.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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