no flag - the real network | la seconda edizione accende di nuovo milano

No Flag - The Real Network torna a Milano con la sua seconda edizione, prevista per venerdì 23 gennaio presso il locale Piano Zero in zona Bicocca. Dopo il successo della prima edizione, l’evento si propone come un’occasione per approfondire temi legati alla rete e alla cultura digitale, offrendo uno spazio di confronto e dialogo tra professionisti e appassionati del settore.

Dopo il debutto dello scorso novembre, NO FLAG - The Real Network torna a Milano con la sua seconda edizione, in programma venerdì 23 gennaio presso il locale Piano Zero (zona Bicocca). Il format conferma la propria identità come spazio di incontro tra musica, creatività e networking.

