Nicolò Filippucci primo live dopo Sanremo | con Settembre su Vertebre cresce la nuova scena pop
Dopo la partecipazione a Sanremo, Nicolò Filippucci si è esibito dal vivo ai Magazzini Generali di Milano, presentando il suo primo album intitolato
Ai Magazzini Generali di Milano, Nicolò Filippucci ha presentato "Un posto dove andare", il suo album d'esordio. Sul palco è andato in scena anche il duetto con Settembre in "Vertebre", due artisti della nuova generazione pop italiana.🔗 Leggi su Fanpage.it
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