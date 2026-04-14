Niccolò Fabi ad Agrigento per Ellenic arriva uno dei cantautori più profondi della scena italiana

Nel calendario dell’Ellenic Music Festival, che si terrà tra il 22 e il 23 agosto ad Agrigento, si aggiunge una tappa di grande rilievo. È stato annunciato l’intervento di uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano, noto per la sua musica intima e riflessiva. La sua presenza rappresenta un momento di particolare interesse per gli appassionati di musica dal vivo e per chi desidera ascoltare performance di alta qualità.

Appena ufficializzato uno degli appuntamenti di punta dell'Ellenic Music Festival in programma questa estate tra il 22 e il 23 agost. Niccolò Fabi sarà il protagonista di un esclusivo concerto al teatro della Panoramica dei Templi. In particolare il cantautore romano si esibirà la sera del 22.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Addio a Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori della musica italianaLa morte di Gino Paoli, annunciata oggi dalla famiglia, chiude una delle vicende artistiche più rilevanti della canzone italiana del secondo... A Majano uno dei nomi più rilevanti della nuova scena urban italianaUn traguardo enorme per chi, come Tony Boy, vede la musica non solo come un progetto, ma il modo in cui attraversare i propri traumi, e dare forma a... Niccolò Fabi ELLENIC Music Festival 22 Agosto 2026 Biglietti su DICE: https://link.dice.fm/Vcc7d9c9fa23 22·23 Agosto 2026 Teatro Panoramica dei Templi Agrigento - facebook.com facebook Ospiti di Massimo Gramellini di questa sera per discutere le notizie della settimana saranno Pif, Gianrico Carofiglio, Gad Lerner, Niccolò Fabi, Lucio Caracciolo e Venanzio Postiglione! Vi aspettiamo alle 20:35 solo su La7 #la7 #massimogramellini #ospiti x.com