Da settimane circolano voci di un possibile ritorno di Mauro Icardi in Italia, questa volta con la maglia della Juventus. Le trattative non sono ufficiali, ma la società bussa alle porte dell’attaccante per capire se ci sono margini di manovra. I tifosi juventini sperano in un colpo di mercato che possa rinforzare l’attacco già forte, mentre i diretti interessati non confermano né smentiscono. La trattativa resta aperta, ma ancora tutto da definire.

Nel contesto del mercato invernale, una voce ha acceso l’interesse dei tifosi juventini: Mauro Icardi potrebbe tornare a competere in Serie A con la Juventus. Le ultime dichiarazioni e i riscontri di operatori di mercato hanno chiarito la natura dell’interesse, distinguendo tra una proposta ricevuta e una trattativa attiva, oltre a indicare possibili sviluppi in vista della prossima stagione. Secondo le indicazioni fornite da fonti insospettabili nel mondo dei trasferimenti, l’offerta avrebbe avuto origine dall’entourage del giocatore, non da una discesa in campo della Juventus per acquisire l’attaccante. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Icardi può tornare in Italia? La verità sulle voci estive sulla Juventus

Approfondimenti su Icardi Juventus

Icardi potrebbe tornare in Italia, e la Juventus sembra essere la squadra più interessata.

Le voci su un possibile ritorno di Icardi in Serie A continuano a alimentare le indiscrezioni del mondo del calcio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Icardi Juventus

Argomenti discussi: Icardi aveva voglia di Juve: Segno dieci gol in sei mesi. Ecco perché non è arrivato; Clamoroso: Icardi può tornare alla Juve… di Spalletti!; Calciomercato, Icardi alla Juventus? La risposta di Chiellini 'spiazza' i tifosi; Juve Icardi, com'è nata la pazza idea: il retroscena e perché non si è concretizzata. VIDEO.

Icardi, perché non è tornato in Italia: dalla telefonata con la Juve al sondaggio del Milan, tutti i retroscenaDa Juventus a Milan, Roma e Como: tutti volevano Icardi ma nessuno lo ha preso. Il retroscena della trattativa con la Juve e il muro da 15 milioni del Gala. lifestyleblog.it

Icardi può tornare in Serie A: la Juventus valuta il colpo last minuteSecondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, il Galatasaray, club che attualmente detiene il cartellino di Icardi, non chiuderebbe alla possibilità di una cessione già in questo gennaio. it.blastingnews.com

Passione Inter. . "Icardi vuole TORNARE e Chivu ha chiesto QUESTO Colpo da 60 Milioni all'INTER" #PassioneInter #Inter #amala #forzainter #fcim - facebook.com facebook

Biasin rivela: "Il più grande sogno da tempo di Icardi è l'Inter! E per tornare è disposto a..." x.com