Neri Marcorè tra ufficio e calcio | il riscatto di un contabile
Stasera su Rai5 va in onda il film Zamora, con Neri Marcorè protagonista. La pellicola racconta la vicenda di un contabile che, tra impegni ufficio e passione per il calcio, cerca di cambiare la propria vita. La serata combina elementi di sport e di riscatto personale, offrendo uno sguardo su un personaggio che affronta le sfide quotidiane. La programmazione inizia alle 21.15.
Stasera, martedì 14 aprile 2026, Rai5 propone in prima serata una storia di riscatto e sport che vede protagonista Neri Marcorè nel film Zamora. Il racconto segue le vicende di Walter Vismara, un contabile la cui vita subisce un brusco cambiamento dopo la chiusura improvvisa della fabbrica in cui prestava servizio a Vigevano. Dalle scrivanie di Vigevano ai campi da calcio di Milano. Il trasferimento del protagonista verso il capoluomo lombardo segna l’inizio di un nuovo capitolo lavorativo presso un’impresa all’avanguardia. Qui, il ragioniere si ritrova sotto la guida del cavalier Tosetto, un imprenditore dal profilo moderno ma con una passione travolgente per il calcio, che impone ai dipendenti di partecipare a sfide settimanali tra scapoli e ammogliati.🔗 Leggi su Ameve.eu
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