Neri Marcorè è Sherlock Holmes Indagine sulle note di un musical

La Londra vittoriana del 1897, con i suoi vicoli fumosi, le ingiustizie sociali e le atmosfere cupe della capitale inglese fa da sfondo a Sherlock Holmes Il Musical, lo spettacolo che vede vestire i panni del più celebre detective di tutti i tempi, creato da Arthur Conan Doyle, il bravo Neri Marcorè, attore, regista, conduttore televisivo, uno degli artisti italiani più amati dal pubblico. Lo spettacolo sarà in scena alla ChorusLife Arena di Bergamo giovedì e venerdì alle 21. Diretto da Andrea Cecchi, il musical propone una grande produzione con oltre 20 performer, una colonna sonora orchestrale originale e spettacolari scenografie.

