Pasquali | Investiamo su un territorio pronto a navigare verso il futuro

Un rappresentante locale ha dichiarato che l’obiettivo è investire su un territorio preparato a affrontare il domani, puntando a migliorare le infrastrutture e l’aspetto del borgo. La decisione arriva in seguito a una verifica della stabilità finanziaria della zona, che permette di avviare nuovi progetti per il rilancio dell’area. La comunicazione è stata ufficializzata durante un evento pubblico tenutosi a Passignano.

PASSIGNANO - Solidità finanziaria per sbloccare investimenti strutturali e ridisegnare il volto del borgo. È questo il quadro emerso dal “ Piano del Fare “, il ciclo di incontri di metà mandato avviato dalla Giunta comunale per rendicontare ai cittadini l’attività svolta dal 2023 a oggi e tracciare le linee guida per il prossimo triennio. Si parte dalla salute dei conti pubblici: con il debito residuo dell’ente sceso dai 2,28 milioni di euro del 2018 ai circa 1,46 milioni previsti per la fine del 2026. Una riduzione del 36% che ha un impatto sul debito pro capite abbattuto da oltre 400 euro a 257 euro. Il sindaco Sandro Pasquali durante l’incontro ha voluto sottolineare la filosofia politica dietro tali scelte "dobbiamo avere il coraggio che ebbe Atene. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pasquali: "Investiamo su un territorio pronto a navigare verso il futuro" Articoli correlati RAI: “BASTA MORBOSITÀ POLITICHE SU DE MARTINO. INVESTIAMO SUL FUTURO”Il passaggio di consegne all’Ariston fra Carlo Conti e Stefano De Martino nella finale di Sanremo 2026 è stata un evento senza precedenti che segna... RAI: “BASTA MORBOSITÀ POLITICHE SU DE MARTINO. INVESTIAMO SUL FUTURO DELLA TV”Il passaggio di consegne all’Ariston fra Carlo Conti e Stefano De Martino nella finale di Sanremo 2026 è stata un evento senza precedenti che segna...