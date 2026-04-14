Napoli novità dalla Francia | anche il club partenopeo è interessato ad un attaccante della Lazio

Il calciomercato estivo si avvicina e porta con sé molte voci di mercato. Recentemente, si è parlato di un interesse da parte di un club italiano nei confronti di un attaccante della Lazio. La notizia è stata riportata anche dalla stampa francese, che ha segnalato l'interesse di un club di Napoli per il calciatore. La fine della stagione si avvicina e le trattative di mercato si fanno sempre più frequenti.

Il momento della fine della stagione si avvina sempre di più. Il calciomercato estivo porterà tante novità. Secondo “Sport.fr”, Mattia Zaccagni, terminate le partite, potrebbe dire addio alla Lazio, per iniziare una nuova esperienza. Il capitano della squadra bianco-celeste ha attirato l’attenzione di molti. Il suo nome, infatti, è tra quelli in ballo sul tavolo dell’Olympique Marsiglia. Per il team francese, l’esito della trattativa, però, dipenderebbe dalle uscite di Mason Greenwood e Hamed Junior Traoré. La partenza di uno dei due, infatti, darebbe al club le risorse economiche e, soprattutto, lo spazio di gioco necessario al centrocampista trentatreenne.🔗 Leggi su Dailynews24.it Lukaku Napoli, è sempre più crisi: la drastica decisione del club partenopeo nei confronti dell’attaccante belga. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Lukaku Napoli, i partenopei sono pronti a mettere fuori rosa l’attaccante belga nel caso in cui non dovesse rientrare in... Napoli e il retroscena Duvan Zapata, le sue dichiarazioni sull’addio al club partenopeoEmerge un retroscena significativo legato al passato di Duvan Zapata al Napoli, una storia che negli anni ha alimentato discussioni e rimpianti tra i...