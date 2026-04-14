La partita tra Napoli e Lazio è prevista per sabato 18 aprile. Il Napoli si sta preparando per le ultime gare della stagione e sta effettuando le ultime verifiche sui giocatori a disposizione. La Lazio, guidata dall’ex allenatore, potrebbe presentarsi con alcuni calciatori in dubbio a causa di problemi fisici. La sfida si avvicina, e le condizioni dei giocatori sono ancora da definire.

Sabato 18 aprile si avvicina e il Napoli si prepara a scendere in campo per le ultime volte in questa stagione: la prossima avversaria sarà la Lazio dell’ex Sarri, che potrebbe presentarsi al Maradona con vari giocatori in dubbio. Ebbene, i biancocelesti potrebbero affrontare una gran crisi difensiva, con Gila e Pellegrini in dubbio, così come il jolly offensivo Daniel Maldini. Situazione da monitorare, con i partenopei che si prepareranno a qualsiasi evenienza possibile. Lazio in crisi verso Napoli: 4 possibili assenti. La prossima avversaria del Napoli sarà la Lazio di Maurizio Sarri, una squadra non così temibile e pericolosa come nelle scorse stagioni, ma comunque dotata di giocatori piuttosto minacciosi e pur sempre una possibile insidia, se presa sottogamba.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Lazio si avvicina: ben 3 giocatori in dubbio

Lazio Napoli 0-2 \\\ MAXI RISSA FINALE e 3 ESPULSI

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