Napoli due giocatori in dubbio per la partita contro il Cagliari

Due giocatori del Napoli sono in dubbio per la partita contro il Cagliari, che si terrà nelle prossime ore. La sfida si presenta come un appuntamento importante per la squadra e per l’allenatore, con alcuni dubbi sulla loro disponibilità. La partita si svolgerà in un momento decisivo della stagione, e le scelte di formazione potrebbero essere influenzate da questa situazione.

L’imminente partita del Napoli contro il Cagliari rappresenta un momento cruciale per Antonio Conte e per le sorti della sua squadra. La trasferta per il match che si terrà Venerdì 20 Marzo alle ore 18.30 è un’occasione per valutare i progressi fisici di alcuni perni della rosa partenopea. La convocazione ufficiale sarà comunicata entro giovedì 19. La domanda che attanaglia i cuori dei tifosi riguarda il rientro di Stanislav Lobotka. Per ora, lui è l’ultimo pezzo mancante per completare il quartetto inarrestabile del centrocampo. Mentre Kevin De Bruyne e Frank Anguissa sono finalmente tornati in campo, il calciatore slovacco è ancora fuori dai giochi. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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