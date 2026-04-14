Napoleoni impianti del Golfo bombardati vanno ricostruiti problemi a lungo

Da lanazione.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli impianti di metano liquido nei Paesi del Golfo, colpiti da recenti bombardamenti, non sono riparabili e devono essere ricostruiti da zero. La ricostruzione richiederà un periodo compreso tra tre e cinque anni. Questa situazione comporta un rallentamento nella produzione e nella distribuzione del metano liquido, con ripercussioni sul mercato energetico regionale e globale.

Gli impianti di metano liquido bombardati nei Paesi del Golfo "non possono essere riparati, dovranno essere ricostruiti, e per farlo occorrono dai tre ai cinque anni. Significa che anche se domani finisse la guerra la produzione di metano non sarà uguale a prima". A sottolinearlo è Loretta Napoleoni, saggista e giornalista che vive tra Italia, Stati Uniti e Gran Bretagna, intervenuta a margine di un incontro pubblico a Trieste. Non è il solo problema causato dal conflitto. Secondo Napoleoni, che è anche esperta di terrorismo internazionale e di economia, i Paesi del Golfo risentiranno a lungo dal punto di vista turistico perché potrebbero non essere più una meta ambita.🔗 Leggi su Lanazione.it

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