rientro in classe per alcuni alunni vanno ricostruiti dialogo e fiducia

Dopo aver manifestato pubblicamente per chiedere giustizia, gli studenti si sono ritirati in un silenzio rispettoso. È il momento di ricostruire dialogo e fiducia, ascoltando le loro ragioni e accompagnandoli nel percorso di recupero e confronto. Un processo importante per favorire la crescita personale e il rispetto reciproco all’interno della comunità scolastica.

Dopo aver urlato a squarciagola il nome di ‘Aba’ per le strade della città chiedendo "verità e giustizia" per il loro amico e compagno, ora i ragazzi hanno esaurito le parole e si sono chiusi in un silenzio religioso. Un’assenza di parole pesante ha riempito le quattro o cinque aule che ieri hanno accolto un centinaio di studenti rientrati a scuola per la prima volta dopo la tragedia. I ragazzi suddivisi in gruppi da 20 sono stati fatti sedere in cerchio per promuovere un ambiente aperto e dialogo con gli insegnanti. I professori, con estrema delicatezza, hanno iniziato a tentare di riallacciare un dialogo con i ragazzi e restaurare un clima di fiducia reciproca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

