Mutaverso Teatro | a Salerno debutta Cantanti l' indagine sui collaboratori di giustizia

Venerdì 17 aprile, alle ore 21:00, il Piccolo Teatro del Giullare di Salerno accoglie lo spettacolo

Venerdì 17 aprile alle ore 21:00 il Piccolo Teatro del Giullare di Salerno ospita "Cantanti", produzione della compagnia Le Scimmie. L'evento si inserisce nella decima edizione della rassegna Mutaverso Teatro e porta in scena le dinamiche processuali e le conseguenze della collaborazione con la.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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"Mutaverso": al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno il monologo "Ho rapito Paolo Mieli"Venerdì 3 aprile alle ore 21 il Piccolo Teatro del Giullare di Salerno ospita l'attore e regista Diego Frisina con lo spettacolo "Ho rapito Paolo...