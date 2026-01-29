Friuli Venezia Giulia al via la sperimentazione della scuola bilingue italiano-tedesco | si parte nel 2026

Nel Friuli Venezia Giulia partirà nel 2026 un nuovo progetto scolastico nelle zone montane. Le autorità hanno annunciato che sarà sperimentata la scuola bilingue italiano-tedesco, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità ai giovani di quelle aree. La decisione ha riscosso reazioni diverse: c’è chi la accoglie come un passo avanti e chi teme complicazioni logistiche e culturali. I dettagli su come si svilupperà il progetto ancora devono essere definiti, ma l’intenzione è quella di coinvolgere al massimo le comunità locali

Dal 2026 il Friuli Venezia Giulia sperimenterà la scuola bilingue italiano-tedesco nelle aree montane. Un percorso di otto anni, dall’infanzia alle medie, per valorizzare l’identità locale e offrire nuove competenze internazionali agli studenti, in attesa dell’ok ministeriale. Un nuovo modello didattico potrebbe presto arrivare sui banchi del Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è avviare, a partire da settembre 2026, una sperimentazione scolastica bilingue italiano-tedesco dedicata alle aree montane e di confine. Il progetto, che ha già incassato il sostegno delle amministrazioni locali e degli istituti comprensivi coinvolti, è stato inviato al Ministero dell’Istruzione e del Merito nel dicembre 2025 ed è attualmente in fase istruttoria.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Una delegazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ha visitato Bolzano per approfondire il modello di rafforzamento della lingua tedesca nelle scuole dell’Alto Adige.

