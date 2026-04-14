Movida quiete pubblica e Vinitaly | intensificati i controlli in città

Durante l'ultimo fine settimana, il centro storico di Verona è stato affollato da un grande numero di persone in occasione di Vinitaly and the City, evento che ha portato a un aumento significativo di visitatori. La presenza massiccia di pubblico ha determinato la chiusura temporanea di alcuni accessi stradali ordinata dalla polizia locale. Nel frattempo, sono stati intensificati i controlli per garantire la quiete pubblica e la gestione della movida.