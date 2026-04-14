Movida quiete pubblica e Vinitaly | intensificati i controlli in città
Durante l'ultimo fine settimana, il centro storico di Verona è stato affollato da un grande numero di persone in occasione di Vinitaly and the City, evento che ha portato a un aumento significativo di visitatori. La presenza massiccia di pubblico ha determinato la chiusura temporanea di alcuni accessi stradali ordinata dalla polizia locale. Nel frattempo, sono stati intensificati i controlli per garantire la quiete pubblica e la gestione della movida.
L'ultimo fine settimana ha visto il centro storico di Verona letteralmente invaso da una folla immensa in occasione degli eventi legati a Vinitaly and the City, con una saturazione tale da rendere necessaria la chiusura temporanea di alcuni accessi stradali da parte della polizia locale. La.🔗 Leggi su Veronasera.it
Movida a Piazza Bellini: firmata l’ordinanza per la tutela della quiete pubblicaTempo di lettura: 2 minuti Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato l’ordinanza finalizzata a garantire la tranquillità e il riposo dei...
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Controlli alla movida notturna a San Severo. Nello scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di San Severo hanno intensificato i controlli sulla movida cittadina, con particolare attenzione al rispetto delle norme sulla somministrazione di alcolici e su - facebook.com facebook
Vivere la movida responsabilmente, questo l'obiettivo di Movidamente, progetto della Provincia di Lecce, mirato soprattutto alla sicurezza stradale x.com