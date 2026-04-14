Movida quiete pubblica e Vinitaly | intensificati i controlli in città

Da veronasera.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'ultimo fine settimana, il centro storico di Verona è stato affollato da un grande numero di persone in occasione di Vinitaly and the City, evento che ha portato a un aumento significativo di visitatori. La presenza massiccia di pubblico ha determinato la chiusura temporanea di alcuni accessi stradali ordinata dalla polizia locale. Nel frattempo, sono stati intensificati i controlli per garantire la quiete pubblica e la gestione della movida.

L'ultimo fine settimana ha visto il centro storico di Verona letteralmente invaso da una folla immensa in occasione degli eventi legati a Vinitaly and the City, con una saturazione tale da rendere necessaria la chiusura temporanea di alcuni accessi stradali da parte della polizia locale. La.🔗 Leggi su Veronasera.it

Movida a Piazza Bellini: firmata l’ordinanza per la tutela della quiete pubblicaTempo di lettura: 2 minuti Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato l’ordinanza finalizzata a garantire la tranquillità e il riposo dei...

Leggi anche: Epatite A in Campania: vaccini gratuiti e controlli intensificati per la sicurezza pubblica.

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.