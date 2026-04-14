Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno di Mourinho in Italia, con alcuni rumors che lo collegavano alla panchina di una squadra di Serie A. Tuttavia, queste voci sono state prontamente smentite, chiarendo che l’ex allenatore dell’Inter non tornerà nel calcio italiano nelle prossime stagioni. Non ci sono ulteriori dettagli su eventuali piani futuri o altre ipotesi riguardanti il suo futuro professionale.

di Alberto Petrosilli Mourinho è stato accostato negli ultimi giorni alla panchina della Fiorentina della prossima stagione ma piovono pesanti smentite. Il valzer delle panchine infiamma la Serie A in vista del 2026. Nelle ultime ore, il nome dello “Special One” José Mourinho è stato accostato con insistenza alla Fiorentina, alimentando i sogni dei tifosi viola per la prossima stagione. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Mourinho e il no della Fiorentina: l’ex tecnico dell’Inter non rientra nei piani della dirigenza viola. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, non ci sarebbero però i margini per vedere il portoghese a Firenze.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mourinho torna in Italia? Suggestione spenta sul nascere: l’ex Inter non tornerà in Serie A

MOURINHO ATTACCA L’INTER e Chivu… #mourinho #inter #chivu #polemica #calcio

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