Moscati di Avellino | primo corso nazionale sulla Tame-Msk la nuova frontiera per il dolore articolare
Oggi all'Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino si è svolto il primo corso nazionale sulla tecnica Tame-Msk, una nuova metodologia per il trattamento del dolore articolare. L'evento ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da diverse regioni italiane, con l'obiettivo di condividere le conoscenze e le applicazioni di questa innovativa procedura. La giornata si è concentrata sulla formazione pratica e teorica riguardante questa tecnica emergente nel campo della medicina riabilitativa.
Ad Avellino, nell'Azienda Ospedaliera Moscati, si è tenuto oggi il primo corso avanzato dedicato alla tecnica Tame-Msk. Una giornata di formazione specialistica che ha richiamato radiologi interventisti da tutta Italia, riuniti per approfondire una procedura mini-invasiva utilizzata nel.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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