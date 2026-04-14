Moscati di Avellino | primo corso nazionale sulla Tame-Msk la nuova frontiera per il dolore articolare

Oggi all'Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino si è svolto il primo corso nazionale sulla tecnica Tame-Msk, una nuova metodologia per il trattamento del dolore articolare. L'evento ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da diverse regioni italiane, con l'obiettivo di condividere le conoscenze e le applicazioni di questa innovativa procedura. La giornata si è concentrata sulla formazione pratica e teorica riguardante questa tecnica emergente nel campo della medicina riabilitativa.