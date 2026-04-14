Morrissey in concerto sul Lago di Como per il Lake Sound Park | biglietti in vendita da venerdì

Morrissey ha annunciato anticipatamente la sua partecipazione al Lake Sound Park sul Lago di Como, con un concerto previsto per il 19 luglio. La conferma ufficiale era attesa per lunedì, ma l’artista ha deciso di condividere subito la notizia tramite il suo sito. La data di marzo a Milano si era già conclusa con il tutto esaurito, e ora i biglietti per l’evento sul lago saranno disponibili da venerdì.

L'annuncio ufficiale doveva arrivare lunedì, ma lui non ha resistito e ha anticipato tutti. Sul suo sito ha infatti già confermato che il 19 luglio sarà sul Lago di Como per il Lake Sound Park dopo la data subito soldout dello scorso marzo a Milano. Un vero grande colpo internazionale per la.🔗 Leggi su Quicomo.it Morrissey in concerto sul lago di Como per il Lake Sound FestivalL'annuncio ufficiale doveva arrivare lunedì, ma lui non ha resistito e ha anticipato tutti.