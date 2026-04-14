La Rai ha comunicato la strategia televisiva per i Mondiali 2026, annunciando che le partite saranno trasmesse in prima serata. La programmazione prevede la partecipazione di grandi ex calciatori e di volti nuovi, con un cambiamento nella modalità di telecronaca per accompagnare il torneo. La rete pubblica si prepara a seguire l’evento sportivo con una combinazione di esperienze diverse e alcune novità nel commento.

Tra grandi ex e volti nuovi, la Rai punta su nomi storici e una svolta nella telecronaca per il racconto del torneo. Il lungo cammino verso il fischio d’inizio della Coppa del Mondo 2026 ha ora una sua architettura televisiva definita, con la Rai che si prepara a trasformare il periodo compreso tra l’11 giugno e il 19 luglio in una vera e propria maratona mediatica. La televisione pubblica ha delineato una strategia che punta a massimizzare l’impatto dell’evento, assicurandosi la trasmissione in chiaro di 35 sfide cruciali, che troveranno la loro collocazione naturale su Rai 1. In un panorama che vede la restante parte dei match in esclusiva...🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Mondiali 2026, strategia TV Rai definita con partite in prima serata e voci tra esperienza e novità

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