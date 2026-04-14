Mondiali 2026 | la rivoluzione Rai porta una donna al microfono
Durante i Mondiali di calcio del 2026, la rete televisiva pubblica italiana utilizzerà una voce femminile come telecronista principale per le partite più importanti. Tiziana Alla si prepara a ricoprire questo ruolo, che rappresenta un cambiamento nella copertura dell’evento. La competizione si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, e questa novità segna un passo significativo nel panorama delle dirette sportive.
Tiziana Alla si prepara a prendere il microfono principale durante i Mondiali di calcio 2026, un evento che vedrà l’impiego di una voce femminile come telecronista per le partite più rilevanti tra Stati Uniti, Canada e Messico. La decisione della Rai, che gestirà la diretta di trentacinque incontri in chiaro, segna un punto di svolta nel giornalismo sportivo italiano, portando una donna a raccontare le sfide mondiali come prima voce. Un percorso iniziato tra le critiche del 2006. La nomina di Tiziana Alla non rappresenta un arrivo improvviso, ma il culmine di una carriera iniziata quasi vent’anni fa. Nel 2006, mentre lavorava per Rai International, la giornalista si trovò a gestire la cronaca di un Piacenza-Juventus di serie B.🔗 Leggi su Ameve.eu
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