Moda riciclo e cuore | Convitto Nazionale e Galilei-Di Palo lanciano con Salerno Pulita la sfida dello stile a spreco zero
Mercoledì 15 aprile alle 10 si terrà presso la sede di Salerno Pulita una conferenza stampa per presentare
Sarà la sede di Salerno Pulita a ospitare, mercoledì 15 aprile alle ore 10, la conferenza stampa di presentazione di "Ri-Vestiamo Salerno – La moda che non si spreca, ma rinasce". All’incontro con i media interverranno il presidente di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, il presidente della Lilt.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Moda, al via il mese dello stile con le passerelle di New YorkDall’11 al 16 febbraio la Grande Mela racconta la moda femminile per il prossimo inverno.