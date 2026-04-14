Misura cautelare aggravata | 25enne portato in carcere dalla polizia per droga

La polizia di Stato ha arrestato nel pomeriggio di lunedì un giovane di 25 anni, di origine marocchina, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Verona lo scorso 9 marzo. L’arresto è avvenuto in seguito a un controllo di routine, e l’uomo è stato portato in carcere. La misura riguarda un provvedimento cautelare aggravato.

Nei suoi confronti pendeva l'ordine di carcerazione emesso il 9 marzo dal tribunale di Verona e, nel pomeriggio di lunedì, il 25enne di origine marocchina è stato tratto in arresto dalla polizia di Stato. Gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato in piazza Pradaval intorno alle ore 18, nel.🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Furti aggravati in centri commerciali: eseguita misura cautelare in carcere Era stato condannato per violenza sessuale: rintracciato dalla Polizia e portato in carcereLa Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un uomo condannato per violenza sessuale.