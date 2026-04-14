Minacce di morte online al figlioletto di Spada la compagna | Cancellate oppure denunciamo

Nelle ultime ventiquattro ore, la compagna di un uomo coinvolto in un procedimento giudiziario ha ricevuto numerosi messaggi minatori e telefonate intimidatorie presso il suo posto di lavoro. Tra le comunicazioni, ci sono minacce dirette alla sua persona e anche minacce di morte rivolte al figlioletto. La donna ha dichiarato che, in caso di ulteriori atti di minaccia, si rivolgerà alle autorità o denuncerà quanto accaduto.

“Nelle ultime 24 ore, la compagna di Luca Spada, del tutto estranea alla vicenda giudiziaria, è stata fatta oggetto di una grave escalation di atti intimidatori, consistiti in messaggi minatori e telefonate presso la propria attività lavorativa, con minacce esplicite rivolte sia alla sua persona.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Morsi, pugni e minacce alla compagna davanti al figlioletto: “Mi viene voglia di ammazzarti”LECCE - La vigilia di Capodanno avrebbe schiaffeggiato la convivente mentre stringeva tra le braccia il figlio neonato.

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Temi più discussi: Violenza e minacce di morte contro animalisti; Scrivere Muori nei commenti è minaccia o diffamazione?; I traditori vanno fucilati: minacce di morte via email a Sangiuliano; Bologna, il sindaco Lepore: Le scritte e le minacce di morte al corteo contro il Muba sono una vergogna per la città, attenzione a dar credito a certi gruppi per il voto.

Como, la denuncia di Cutrone: insulti e minacce di morte a lui e alla famiglia per il rigore sbagliatoPatrick Cutrone ha denunciato gli insulti ricevuti sui social dopo la partita persa dal suo Como in casa dell`Udinese. L`attaccante ha sbagliato un calcio di rigore. calciomercato.com

Botte e minacce di morte alla compagna: 37enne allontanato da casa con il braccialetto elettronicoQUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Botte, minacce di morte e un clima di terrore domestico andato avanti per mesi. È il quadro emerso dalle indagini dei Carabinieri di Quattro Castella, che hanno port ... reggionline.com

Non solo percosse, ma una persecuzione psicologica fatta di minacce e insulti - facebook.com facebook

Ideologia neonazista, armi stampate in 3D e minacce di morte: arrestato un 17enne, tradito da una chat su Telegram - Il video x.com