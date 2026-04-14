A Milano, le forze dell’ordine hanno sequestrato un’altra bisca clandestina gestita da cittadini di origine cinese. All’interno dell’attività, i partecipanti si dedicavano principalmente al gioco del Mahjong, un gioco di origine cinese noto anche per le sue implicazioni di tipo d’azzardo. L’operazione si è conclusa con la chiusura del locale e il sequestro di materiale di gioco illecito.

La polizia di Stato di Milano ha chiuso un'altra bisca clandestina cinese. Nello specifico, in quest'ultima, i partecipanti erano dediti al gioco delle carte e soprattutto al Mahjong, un gioco d'azzardo di origine cinese. I poliziotti sono intervenuti in via Brusuglio, quartiere Comasina, dove hanno trovato all'opera e identificato sette cittadini cinesi di età compresa tra i 28 e i 56 anni. Tutti i soggetti hanno precedenti per gioco d'azzardo e uno di loro è stato trovato in possesso di alcune banconote false ed è stato denunciato. Tra la sala adibita al gioco e il seminterrato, dove sono stati trovati i giacigli, gli agenti hanno rinvenuto contanti per 10mila euro, poi sequestrati.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, la polizia chiude un'altra bisca clandestina cinese

Milano, sigilli alla bisca clandestina cinese ad AfforiL'intervento dei carabinieri dopo una segnalazione anonima, che parlava di uno strano viavai in un'abitazione di via Pellegrino Rossi.

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