Milano corteo antifascista da Porta Genova a San Vittore | le immagini

Oggi a Milano si è svolto un corteo antifascista partito da Porta Genova e arrivato davanti alle mura del carcere di San Vittore. La manifestazione, composta da alcune decine di partecipanti, ha visto cori e striscioni, concludendosi con l’accensione di fuochi d’artificio. L’evento si inserisce nel contesto delle iniziative di sensibilizzazione contro ogni forma di fascismo e intolleranza.

Un corteo 'antifascista' di alcune decine di persone con cori e striscioni si è mosso questo pomeriggio a Milano da Porta Genova per concludersi davanti alle mura del carcere di San Vittore, dove sono stati accesi dei fuochi d'artificio.

