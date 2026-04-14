Milano bisca clandestina smantellata in Comasina | sequestro e denunce

A Milano, nel quartiere Comasina, la Polizia di Stato ha sequestrato un appartamento in via Brusuglio, usato come sala da gioco illegale. All’interno, un gruppo di cittadini cinesi gestiva partite di mahjong con puntate in denaro. Sono state effettuate denunce nei confronti dei responsabili, e il locale è stato chiuso. L’operazione ha portato al sequestro di attrezzature e denaro.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Milano, scoperta bisca clandestina nel quartiere Comasina. La Polizia di Stato ha sequestrato un appartamento. E’ morto oggi Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano, fondatore di Legambiente e dei Verdi,. A Milano ieri sera la processione per la Pasqua Ortodossa.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Milano, bisca clandestina smantellata in Comasina: sequestro e denunce Milano, sequestrata una bisca clandestinaLa Polizia ha individuato e posto sotto sequestro una bisca clandestina a Milano, all’interno della quale cittadini cinesi giocavano a mahjong... Milano, sigilli alla bisca clandestina cinese ad AfforiL'intervento dei carabinieri dopo una segnalazione anonima, che parlava di uno strano viavai in un'abitazione di via Pellegrino Rossi.