Cammina all' indietro sul tetto del palazzetto e precipita | 26enne salvato dall' erba

Da bresciatoday.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 26 anni ha rischiato grosso ieri sera sul tetto degli spogliatoi di un palazzetto. Camminava all’indietro e, probabilmente, ha perso l’equilibrio, inciampando. Fortunatamente, è caduto sull’erba e non si è fatto male. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno messo in sicurezza.

Il giovane ha fatto un volo di tre metri, riportando diverse fratture. non sarebbe però in pericolo di vita Probabilmente camminava all'indietro, ed è finito con l’inciampare. Peccato che non si trovasse a terra, ma sul tetto degli spogliatoi del palazzetto sportivo. Se l'è vista brutta il giovane di 26 anni volato giù dall'impianto sportivo Cbl di Costa Volpino, nella bergamasca, nel pomeriggio di venerdì. A fargli perdere l'equilibrio sembrerebbe essere stato il cordolo che delimita la copertura. Il ragazzo è precipitato da un’altezza di circa tre metri, terminando la caduta in un’aiuola sottostante.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

